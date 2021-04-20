Во Владимирской области ожидаются дождь со снегом и сильный ветер

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 20 апреля с сохранением в течение ночи и утра 21 апреля в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также подует сильный ветер, порывы которого достигнут 19 метров в секунду.

В связи с этим жителям и гостям региона следует быть внимательнее и осторожнее, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам «01», «101» или «112».