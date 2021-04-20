Больше всего жалоб у владимирцев, ковровчан и александровцев

За последнюю апрельскую неделю Центр развития регионом обработал 607 обращений от жителей региона в соцсетях. Больше всего недовольных в Александровском и Ковровском районе, а также Владимире – 43,61 и 65. Кстати, в пересчете на число Традиционно в топе проблем дороги, ЖКХ и здравоохранение. Пожаловаться можно как через Госуслуги – за неделю оттуда пришло 188 обращений, так и через соцсети. Причем если жители выбрали последний вариант, то ответ они получат там же, где задали вопрос. В среднем ответа в течение минувшей недели жителям пришлось ждать четыре часа и 50 минут.