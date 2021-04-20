В ВлГУ бесплатно помогут стать психологами и медиаторами

ВлГУ бесплатно обучит владимирцев по программам дополнительного профессионального образования. Владимирский государственный университет стал региональным партнером Томского госуниверситета в рамках нацпроекта «Демография». Получить бесплатное образование или бесплатно же повысить квалификацию смогут жители с высшим образованием, если они: безработные, состоящие на учете в органах службы занятости, женщины с детьми-дошкольниками или женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, работают, но им уже от 50 лет и старше, просто ищут работу. За три месяца желающие могут пройти программу переподготовки и получить диплом по пяти программам: «Промышленное и гражданское строительство», «Техносферная безопасность», « Управление персоналом», «Психология» и « Теория и методика преподавания русского языка и литературы». А за один-два месяца можно повысить квалификацию по программам «Промышленное и гражданское строительство», «Медиация», « Методика преподавания русского языка в современной школе», « Психолого-педагогическое сопровождение учащихся подросткового возраста» и « Электронно-образовательные ресурсы и ИКТ в современной подготовке учителя». Как обещают в университете, список программ будет пополняться. Обновленную информацию можно отслеживать на сайте Института повышения квалификации и переподготовки кадров ВлГУ.