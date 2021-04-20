На станции скорой помощи Владимира и Мурома пришли 3 врача и 4 фельдшера

На Станцию скорой медицинской помощи г. Владимира трудоустроились врач СМП, врач-психиатр и четыре фельдшера выездных бригад. Еще один врач СМП пришел на Муромскую станцию скорой медицинской помощи.

Из трудоустроившихся медработников трое приехали из других регионов. Это Краснодар, Ставропольский край и Нижегородская область. Есть и те, кто родом из Владимирской области, но работал в столице. Один специалист перешел в государственную медицинскую организацию из частного медучреждения Коврова.

В облздраве отмечают, что приход новых медиков связан с миллионными выплатами. Право на 2-миллионные выплаты получили врачи скорой помощи общепрофильных выездных бригад, педиатры, психиатры и анестезиологи-реаниматологи, которые работают в составе специализированных выездных бригад. На выплаты в размере 1 миллиона рублей могут рассчитывать фельдшеры выездных бригад скорой помощи и медсестры-анестезисты.

Новая мера социальной поддержки будет действовать в регионе течение 2021-2023 годов. Сейчас обсуждается вопрос о трудоустройстве еще целого ряда медработников.