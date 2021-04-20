В Гусь-Хрустальном за два дня ГИБДД задержала пять пьяных водителей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники городского отдела ГИБДД по Гусь-Хрустальному и помогавшие им народные дружинники провели операцию «Нетрезвый водитель».

Рейды проходили два дня на территории района, и за это время инспекторам удалось проверить 160 автомобилей. Было выявлено в общей сложности 132 нарушения правил дорожного движения, из которых в пяти случаях речь шла о состоянии опьянения.

Так, на одного из пятерых водителей протокол составили за езду в нетрезвом виде, на другого — за вождение автомобиля нетрезвым и не имея водительского удостоверения, еще трое от прохождения медицинского освидетельствования отказались, что участи автолюбителей в данном случае не смягчает.

В ОГИБДД по Гусь-Хрустальному уточнили, что с начала года на территории района было задержано уже 96 водителей «под мухой». В шести случаях были возбуждены уголовные дела за повторную езду в нетрезвом виде.