В Судогде осветят сквер и дорогу

В Судогде выбрали подрядчика, который возьмется провести электроосвещение в сквер «Островок» на улице Химиков райцентра. На это из бюджета готовы выделить более трех с половиной миллионов рублей, но в итоге выиграла организация, готовая выполнить эти работы за 2 700 325,05 рублей. Также сейчас объявили электронный аукцион на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения проезжей части улиц Халтурина - Бякова в Судогде на протяжении полутора километров. По планам, на это из бюджета выделят 5 899 344,42 рублей. Выполнить все работы предполагается до 20 июля.