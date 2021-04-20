Муромлянка судится с торговым центром из-за нечищенной дороги

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местной жительницы к ООО «Витязь» о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Горожанка 15 марта этого года, выходя из торгового центра «Витязь», поскользнулась на неочищенном от наледи участке дороги. Приехавшая на вызов «Скорая» диагностировала закрытый перелом шейки бедра со смещением отломков. Почти месяц женщина находилась на лечении. Она считает, что обслуживающая организация не обеспечила надлежащее состояние территории около ТЦ «Витязь», в связи с чем просит взыскать с ООО «Витязь» компенсацию морального вреда и расходы на лечение, которые возместить добровольно ей не захотели. Теперь разрешить спор предстоит суду.