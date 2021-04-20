В Гороховецком районе откроются два ФАПа

На фото слева – фельдшерско-акушерский пункт в деревне Великово, справа – в поселке Галицы. Фото департамента здравоохранения

22 апреля в поселке Галицы и деревне Великово Гороховецкого района состоится официальное открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.

Поселок Галицы – один из крупнейших населенных пунктов района. Здесь проживает свыше 670 человек. Летом численность населения увеличивается до 1200 жителей. При этом расстояние до центральной районной больницы – 15 км.

Не менее востребована медицинская помощь и в деревне Великово. В зоне обслуживания ФАПа – 10 населенных пунктов, где проживает более 800 человек. И это без учета дачников.

Медпункты оснащены современным медицинским оборудованием и мебелью. В арсенале медиков – электрокардиографы, тонометры для измерения артериального давления, анализаторы глюкозы, холестерина и гемоглобина, автоматические дефибрилляторы, портативные аппараты для проведения ИВЛ, пульсоксиметры и другое оборудование.

К услугам пациентов – кабинеты приема взрослых и детей, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комнаты персонала, холлы для ожидания, санитарные комнаты.

Как сообщил главный врач Гороховецкой ЦРБ Василий Бондаренко, летом этого года ожидается открытие еще одного современного ФАПа в селе Гришино. Кроме того, до конца года будут капитально отремонтированы 5 ФАПов в деревнях Выезд, Арефино, Крутово, Васильчиково и поселке торфопредприятия «Большое».