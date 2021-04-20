Во Владимирской области подорожали курица, яйца и кальмары

Индекс потребительских цен по Владимирской области в марте по сравнению с февралем составил 100,7%.

Подскочили цены на курицу – на 5,9%, на окорочка куриные – на 5,3%. Яйца куриные подорожали на 7,3%, прирост цен на сахар-песок составил 3,2%, на масло подсолнечное - на 0,6%.

Кроме того, выросли цены на кальмары мороженые – на 13,3%, майонез – на 7,3%, соки фруктовые – на 4,6%, шоколад – на 3,3%, вермишель – 2%.

За счет снижения цен на огурцы – на 33,6%, помидоры – на 12,4%, свежую зелень – на 10,6%, апельсины – на 4,9%, плодоовощная продукция стала дешевле на 4,9%. В то же время подорожали: свекла – на 26,1%, морковь – на 18,1%, картофель – на 14,2%, капуста белокочанная – на 8,8%, лук репчатый – на 5,4%, виноград – на 4,3%.

Из непродовольственных товаров в марте цены повысились на отдельные виды одежды, среди строительных материалов увеличились цены: на металлочерепицу – на 5,6%, доски обрезные – на 3,1%.

Из лекарств стали дороже: таурин – на 8,8%, настойка пустырника – на 8,3%, азитромицин – на 7,1%, корвалол – на 5,6%. Одновременно снизились цены на маски – на 17,5%, антисептики для рук – на 4,1%, на аспирин отечественный – на 3,3%, апиксабан (эликвис) – на 2,5%, амброксол – на 2,2%.

Подорожал ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 14,7%, проживание в хостеле – на 6,5%, отдых в Турции (путевка) – на 6,3%, при этом снизилась плата за проезд в такси – на 5,6%, плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка) – на 5,3%, за билет в кинотеатр - на 4,4%.