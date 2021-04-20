В Кольчугино ребенок не мог получить бесплатное лекарство от астмы

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Кольчугинские межрайонные прокуроры на днях провели проверку по обращению матери ребенка, которая вынуждена была пожаловаться, так как ее сыну не выдают лекарства.

Как установило надзорное ведомство, мальчик страдает бронхиальной астмой и в обязательном порядке по назначению врача должен принимать определенный препарат в определенной дозе. В рамках социальной поддержки семье должны выдавать препарат бесплатно, но лекарством ребенка не обеспечили.

В связи с этим женщина вынуждена была покупать лекарства для сына за свой счет.

Прокурор обратился с иском в суд, потребовав взыскать с Кольчугинской ЦРБ потраченные родителями деньги. Суд встал на сторону ребенка и удовлетворил требования прокурора.

В настоящее время решение в законную силу не вступило.