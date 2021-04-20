В Муроме директора компании обвиняют в коммерческом подкупе

В Муромский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, мужчина, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью и выполняя управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил в качестве коммерческого подкупа восемь миллионов рублей за отказ от участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Кроме того, его обвиняют в незаконном приобретении специального технического средства, оборудованного фотокамерой, предназначенного для негласного получения информации. Дело находится в стадии назначения.