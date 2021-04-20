Мост у ДДЮТ начнут ремонтировать в мае

10 мая во Владимире стартует капитальный ремонт моста на улице Мира, около поворота к Дворцу детского (юношеского) творчества. Завершить его должны до 1 ноября этого года. Проводить ремонт будет областное дорожно-строительное предприятие ГУП «ДСУ-3», из бюджета на него выделят 13,76 миллионов рублей. Кстати, изначально планировалось потратить 18,6 миллионов, но сумму удалось снизить во время торгов. С 10 мая движение общественного транспорта будет осуществляться без подъезда к Дворцу детского (юношеского) творчества. ДДЮТ, высаживать пассажиров будут на остановках, расположенных на улице Мира. Подъехать к жилым домам и ДДЮТ на своем автомобиле можно будет через улицу Пушкарскую. При этом по мосту тоже можно частично проехать: на весь период ремонтных работ будет оставаться свободным один из мостовых пешеходных тротуаров и одна полоса для движения транспорта. Движение будет организовано в одном направлении - от ДДЮТ в сторону улицы Мира.