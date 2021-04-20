В Муромском районе обнаружен очаг африканской чумы свиней

Как следует из указа, в Макаровке, которая находится совсем недалеко от Мурома, в зоне действия карантина запрещается находиться посторонним за исключением ветеринарных специалистов, запрещено перемещать животных, равно запрещен их убой, а также выезд транспорта и заготовка кормов и подстилок.

Согласно утвержденного 19 апреля плана население Муромского района должно быть проинформировано о ситуации, а свиньи, оказавшиеся в зоне заражения, должны быть ликвидированы.

Пока карантин по африканской чуме свиней в деревне Макаровка объявлен до 16 мая текущего года.