Во Владимирской области дефицит медиков, рабочих, поваров

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок вакансий во Владимирской области и выяснила, каким специалистам проще всего трудоустроиться.

По данным службы, комфортный для соискателей уровень конкуренции на рынке труда – это 5-6 резюме на одну вакансию.

Самая низкая конкуренция среди соискателей в области сегодня наблюдается в сфере «Медицина, фармацевтика»: на одну вакансию здесь приходится меньше одного резюме (0,9), а средняя предлагаемая зарплата по итогам марта составила 44 500 рублей. В топ-5 самых востребованных специалистов вошли: лечащий врач, врач-эксперт, младший и средний медперсонал, и специалисты по клиническим исследованиям.

Также не возникнет проблем с поиском работы у представителей сферы «Рабочий персонал» - здесь также на одну вакансию приходится меньше одного соискателя – 0,9 резюме. Больше всего вакансий для комплектовщиков, грузчиков, слесарей, разнорабочих и наладчиков. Средняя предлагаемая зарплата в данной сфере - 43 200 рублей.

На третьем месте среди наименее конкурентных сфер – «Туризм, гостиницы, рестораны», где на одну вакансию приходится 1,2 резюме, а средняя зарплата составляет 34 000 рублей. Работодатели ищут поваров и персонал кухни, официантов и барменов, а также управляющих ресторанами.

В целом по Владимирской области на одну вакансию претендуют 3 кандидата. Это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя. В среднем по России уровень конкуренции среди кандидатов выше – 5,3 резюме на вакансию.