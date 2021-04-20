В Суздале с организатора незаконной свалки требуют два с половиной миллиона рублей

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям обратилось в с требованием к жителю Суздальского района о возмещении вреда, причиненного почве. На земельном участке в одном из населенных пунктов Суздальского района обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов. С целью определения класса опасности отходов был проведен отбор их проб, а также взяты пробы почвы под строительными отходами. По результатам анализа отобранных проб установлено, что строительные отходы относятся к IV классу опасности, а в почве под отвалами отходов выявлено превышение концентрации свинца, нефтепродуктов и цинка. Теперь возместить вред требуют виновника. По расчетам истца, размер причиненного почве вреда составляет более 2 500 000 рублей.