За неделю в области простудой заболели почти семь тысяч человек

Несмотря на середину весны, в регионе жители продолжают болеть ОРВИ. За последнюю неделю в регионе к врачам за помощью с признаками простуды обратились 6 627 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 438 детей. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в этой возрастной категории. Во Владимире за это же время зарегистрировано 1 990 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 1 026 детей. Эпидемии в областной столице также нет. Гриппом в регионе по-прежнему никто не заболел. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, hCov (сезонная коронавирусная инфекция).