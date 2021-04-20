Умерла эндокринолог и педиатр Областной детской клинической больницы Инна Фролова

17 апреля на 54-м году жизни скончалась детский врач-эндокринолог, врач-педиатр педиатрического отделения №1 Областной детской клинической больницы Инна Владимировна Фролова.

В 1991 году она окончила 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности «педиатрия». С января 2002 года по настоящее время работала в Областной детской клинической больнице. С 2002-го по 2019 год – главный внештатный детский эндокринолог департамента здравоохранения Владимирской области.

При деятельном участии Фроловой в областной детской больнице была организована Школа сахарного диабета, а также внедрена помповая терапия для детей с сахарным диабетом I типа.

Прощание с Инной Владимировной состоится 20 апреля в Свято-Алексиевском Константино-Еленинском мужском монастыре по адресу: г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, 8. Начало – в 14.00.