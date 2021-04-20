Больше ста владимирцев оформили страховой полис "Антиклещ"

С начала года больше 100 владимирцев оформили страховой полис «Антиклещ».

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области уже зарегистрировал первые случаи обращения граждан с укусами клещей. В областном центре клещи уже покусали трех детей.

Приобрести полис «Антиклещ» для себя и своих близких можно как в отделении связи, так и дома – с помощью мобильного почтово-кассового терминала у почтальона. Стоимость страховой программы составляет 390 рублей. Для оформления полиса клиенту достаточно сообщить полное имя, дату рождения и контактный телефон.

Договор добровольного медицинского страхования вступает в силу через 7 дней после его приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений до полного исчерпания страховой суммы. Полис гарантирует высококвалифицированную помощь, направленную на обследование, профилактику, лечение клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся через укус клеща на общую сумму до 500 тысяч рублей. При этом застраховать можно человека любого возраста.