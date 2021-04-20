Владимирская таможня выявила больше 2 тысяч контрафактных товаров

20 апреля Владимирская таможня отмечает 29 лет со дня образования.

- Третий год подряд Владимирская таможня признается лучшей среди внутренних таможен ЦФО, что является высокой оценкой работы коллектива, - говорит начальник Владимирской таможни Павел Павлов.

Сейчас основной функционал таможни - проведение таможенного контроля в формах таможенного досмотра, таможенного наблюдения, таможенного осмотра, а также другие таможенные операции.

С начала года в регион деятельности Владимирской таможни поступило более 8 300 товарных партий, из них 7,5 тысяч - автомобильным транспортом, около 800 – по железной дороге. Из региона деятельности Владимирской таможни направлено более 600 товарных партий, в основном железнодорожным транспортом.

Возбуждено 660 дел об административных правонарушениях, 5 уголовных дел (в том числе по фактам незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ). В результате проверок в рамках таможенного контроля после выпуска товаров в федеральный бюджет взыскано таможенных платежей, пеней и административных штрафов на сумму более 20 миллионов рублей. Выявлено более 2,3 тысячи единиц контрафактных товаров – это одежда, обувь, часы, алкогольная продукция.