Боксер из Владимирской области вышел в полуфинал первенства мира

В польском городе Кельце с 10 по 24 апреля проходит юниорское первенство мира по боксу. В состав сборной команды России вошли 20 спортсменов из 9 регионов страны. В их числе владимирский боксер Рамазан Дадаев.

19 апреля спортсмен, выступа в весовой категории до 91 кг, единогласным решением судей (5-0) победил соперника из Ирана. Он вышел в полуфинал первенства мира, тем самым, гарантировав себе бронзовые медали.

В полуфинале Дадаев встретится с кубинцем Хорхе Луисом Филимоном. Поединок пройдет 20 апреля.

Всего в полуфинальную стадию вышли 11 россиян: семь юниоров и четыре юниорки.