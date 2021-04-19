В Александрове обвиняемый в убийстве сдался из-за угрызений совести

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в ночь на 7 апреля 40-летний хозяин квартиры и его 58-летний товарищ вместе распивали спиртное.

По версии следствия, в какой-то момент между мужчинами началась ссора, которая переросла в поножовщину: хозяин нанес гостю множество ударов, от которых тот скончался на месте.

- После совершения преступления мужчина накрыл тело гостя тряпкой и скрылся, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

Примечательно, что обвиняемый ранее уже не раз совершал тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против жизни и здоровья людей. Однако уже через день он сам пришел к стражам порядка и сделал явку с повинной. Свое появление в руках закона он объяснил тем, что ему стало стыдно за свой поступок. Как уточнил мужчина, раньше он действительно убивал людей, но это были «плохие люди», а убитый пару дней назад товарищ был хорошим человеком, не заслуживающим смерти.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», продолжается. Что до обвиняемого, то на время следствия его заключили под стражу.