В Камешковском районе из-за упавшего с лесовоза бревна произошло ДТП

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 9 часов утра 17 апреля на автодороге «Хохлово — Камешково — Ручей» с «КамАЗа», двигавшегося с полуприцепом для перевозки бревен и везущего сосны, упал один из стволов.

Рухнувшее на проезжую часть бревно угодило под колеса легковушки «Шевроле Авео» под управлением водителя 1990 года рождения. В результате легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Прибывшие на место аварии врачи скорой медицинской помощи диагностировали у водителя «Шевроле» сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась. Что касается 56-летнего водителя лесовоза, то он не пострадал. Предварительно, бревно упало с полуприцепа из-за плохого крепления и неверного размещения груза. По факту произошедшего в ГИБДД проводится проверка.