Под Суздалем во время пожара обнаружено тело погибшей женщины

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Информация о пожаре на улице Попова села Семеновское-Советское поступило диспетчерам пожарной части в 11.31. Прибывшие на место расчеты констатировали, что из-за позднего вызова к моменту их приезда дом был полностью объят огнем.

Вскоре пожарным удалось ликвидировать пламя — выгоревшая площадь составила 50 квадратных метров. К сожалению, без жертв не обошлось — в сгоревшем доме огнеборцы обнаружили тело 33-летней женщины. Известно, что погибшая не была хозяйкой дома.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точные причины, которые привели к возгоранию.