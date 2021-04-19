Во Владимирской области началась операция «Тонировка»

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, мероприятия будут проводиться в связи с увеличением числа ДТП с участием технически неисправных автомобилей. За первый квартал текущего года количество таких аварий составило 20 против 13 за тот же период прошлого года.

В связи с этим сотрудники ГИБДД обратят особое внимание на автомобили с тонировкой — с 19 по 28 апреля во Владимирской области состоятся рейды, в ходе которых инспекторы будут проверять светопропускную способность автостекол.

На всех нарушителей будут составлять административные протоколы.