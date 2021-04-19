Трем владимирским больницам передали пульсоксиметры

фото предоставлено региональным ОНФ

В рамках акции #МыВместе три больницы Владимира - №2, 5 и 6 получили по 17 пульсоксиметров от активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Средства на приобретение аппаратов для измерения сатурации выделил Петер Штегер, ответственный за партнерские связи между Владимиром и немецким Эрлангеном.

- Пульсоксиметры очень востребованы для диагностики коронавирусной инфекции, и не только для нее. Они нужны участковому врачу для диагностики заболеваний легких. Необходимы приборы и для врачей стационарных учреждений. Поэтому мы их раздадим по отделениям и врачам, – сообщила заместитель главврача по медицинской части городской больницы № 2 Ирина Павлова.

Сейчас пульсоксиметры в основном требуются для первичной диагностики пациентов, которые приходят к участковым врачам на осмотр с подозрением на коронавирус, а также пациентам, лечащимся от COVID-19 амбулаторно. С помощью новых аппаратов медики не пропустят момент снижения кислорода в крови пациентов.