В Юрьев-Польском районе на месте пожара обнаружен погибший мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.09 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил сигнал о горящем доме на улице Колхозной села Небылое.

- Из-за позднего сообщения в пожарную охрану, на момент прибытия подразделений дом горел по всей площади, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате пожарным удалось справиться с огнем, общая выгоревшая площадь составила 32 квадратных метра. В ходе тушения огнеборцы обнаружили на месте пожара тело мужчины. Личность которого в настоящее время устанавливается.

Что послужило причиной пожара — предстоит выяснить дознавателям МЧС.