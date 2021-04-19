Во Владимирской области за неделю в ДТП погибло 6 человек

За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 25 ДТП. Шесть человек погибли и 29 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 происшествие.

- Полицейскими оформлено 311 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 93 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, - сообщили в областном УМВД.

Утром 7 апреля на 48 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель «Ауди» выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Скания» и с полуприцепом «Рендерс». После этого «Ауди» от удара столкнулся еще с одним автомобилем - «Лада». В результате ДТП водитель «Ауди» скончалась на месте происшествия.

18 апреля на 255 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» водитель автомобиля «DАЕWОО», разворачиваясь, столкнулась с обгоняющим автомобилем «DАЕWОО – NЕХIА». В результате ДТП водитель автомобиля «DАЕWОО» госпитализирована, пассажир автомобиля «DАЕWОО», а также водитель и пассажир автомобиля «DАЕWОО – NЕХIА» направлены на амбулаторное лечение.