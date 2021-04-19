В Коврове прокуроры обнаружили сайты по продаже электроудочек

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе мониторинга интернет-ресурсов надзорное ведомство Коврова обнаружило сразу несколько сомнительных сайтов, предлагающих запрещенные к продаже вещи.

Так, некоторые из низ предлагали купить водительское удостоверение, а другие вовсе продавали браконьерские электроудочки для ловли рыбы.

По итогам проверки в суд было направлено два иска о признании данной информации запрещенной к распространению на территории России. Ковровский городской суд удовлетворил оба иска, так что в ближайшее время сомнительные порталы будут заблокированы.