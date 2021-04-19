С начала года во Владимирской области произошел 281 пал сухой травы

Во Владимирской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. С 16 апреля действует особый противопожарный режим, в рамках которого введен запрет на использование открытого огня, разведение костров и сжигание мусора.

За истекшие выходные дни в регионе зафиксировано 93 пожара сухой травы на общей площади 467 гектаров. Всего с начала года произошел 281 пал сухостоя на площади 1096 гектаров, в том числе 174 – в границах населенных пунктов, - сообщили в областном управлении МЧС.

С начала года в области уже произошли 9 лесных пожаров, на общей площади 12 гектаров, которые были оперативно ликвидированы в день обнаружения.