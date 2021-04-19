В Вязниках три бизнесмена пытались продать 68 тысяч пачек «левых» сигарет

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Вязниковский суд вынес обвинительный приговор троим жителям райцентра, обвинявшимся в приобретении, хранении и перевозки в целях сбыта немаркированной табачной продукции.

Как установлено судом, в июне прошлого года трое вязниковцев купили в интернете крупную партию сигарет, чтобы потом продать их через свои торговые точки на территории Вязниковского района.

Однако в июле мужчин задержали сотрудники ФСБ, которые изъяли у них 68398 контрафактных пачек сигарет на общую сумму порядка 3 миллионов рублей.

На днях суд приговорил всех троих к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, а также к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.