В Судогде полицейские раскрыли «зимнюю» кражу бытовой техники

В минувшем январе в полицию Судогодского района поступило сообщение о том, что неизвестный похититель разбил окно, пробрался в чужой дом, откуда стащил бытовую технику, а также побывал в летней веранде и в пристройке, откуда вынес летний бассейн, велосипеды, электротехнику и другие вещи.

Общая сумма ущерба составила 6 тысяч рублей, следователи возбудили уголовное дело. На днях оперативникам удалось установить личность и задержать подозреваемого в этой краже.

По версии следствия,34-летний местный житель пробрался на участок еще 30 декабря минувшего года. Украденные вещи мужчина перенес на свой участок, чтобы затем продать. Часть похищенных вещей была обнаружена и изъята.

Расследование уголовного дела продолжается.