На субботнике во Владимире убрали около 500 тонн мусора

17 апреля на работы по уборке города вышли 20,3 тысячи жителей города: коллективы организаций города, учащиеся школ, студенты колледжей, волонтеры, активисты общественных объединений, сотрудники городской и районных администраций, депутаты горсовета.

В целом в субботнике участвовали коллективы почти 700 предприятий, учреждений и организаций Владимира.Непосредственно 17 апреля на субботник вышли представители 351 владимирской организации.

Одним из самых массовых стал субботник на мемориальном Князь-Владимирском кладбище, где трудились около ста человек.

В дополнение к муниципальной технике, для своевременного вывоза собранного мусора в день субботника было арендовано более 100 грузовых автомобилей. Всего в ходе субботника было организовано свыше 150 рейсов грузовых машин, которые вывезли из города около 500 тонн мусора.

24 апреля во Владимире, как и по всей стране, пройдет еще один, Всероссийский субботник.