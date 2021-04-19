Житель Гусь-Хрустального района украл деньги у работников магазинов

В начале апреля в полицию обратилась жительница Гусь-Хрустального района. Она рассказала, что у нее пропали деньги из кошелька, который лежал в подсобном посещении магазина, где она работает.

Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

- Мужчина рассказал, что, находясь в магазине, вошел в подсобное помещение и из металлического ящика, где хранилась одежды и личные вещи работников, похитил деньги, после чего скрылся, - сообщили в областном УМВД.

Это не первый случай. В марте мужчина украл деньги из кошелька, оставленного в складском помещении одного из городских супермаркетов. Материальный ущерб, превысил 20 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "кража". Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.