В скорой Петушинского района увеличат число бригад до трех-четырех

Фото из официальной группы администрации Петушинского района в ВКонтакте.

15 апреля в Центральной районной больнице города Петушки прошла повторная встреча руководства больницы, представителя областного департамента здравоохранения с коллективом работников отделения скорой помощи, сообщает администрация Петушинского района. Встреча была посвящена попытке решить экономические разногласия, возникшие из-за выплат врачам скорой.

"По результатам встречи с коллективном удалось договориться. Часть фельдшеров подписали новую редакцию дополнительного соглашения, остальные сотрудники пока рассматривают предложение администрации больницы. Благодаря достигнутым договоренностям меняется график, теперь в сутки будет работать 3-4 бригады", пишут чиновники.

Напомним, что ранее была обсуждена новая редакция соглашения, гарантирующего фельдшерам, работающим в бригаде совместно с водителем, ежемесячную добавочную выплату в размере 75% от должностного оклада и новую систему стимулирующих выплат при выполнении планового показателя и наличии экономии фонда заработной платы. Общая доплата фельдшерам по новому соглашению может составить 25 тысяч рублей.