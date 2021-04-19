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Спорт19 апреля 2021 8:40

Владимирский боец получил путевку на Первенство мира

Алексей Олейник занял второе место на Первенстве страны по рукопашному бою
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике

фото Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике

В Курске 13 апреля завершилось Первенство России по рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие 1300 спортсменов из 57 регионов страны, в том числе и владимирские воспитанники СШОР № 7, которые завоевали призовые места.

2 место занял Алексей Олейник (весовая категория до 90 кг). По итогам соревнований он получил путевку на Первенство мира.

2 место у Вероники Борисовой (весовая категория до 60 кг).

3 место занял Илья Копоть (весовая категория до 70 кг). Он выполнил норматив Мастера спорта России!