Владимирский боец получил путевку на Первенство мира

фото Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике

В Курске 13 апреля завершилось Первенство России по рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие 1300 спортсменов из 57 регионов страны, в том числе и владимирские воспитанники СШОР № 7, которые завоевали призовые места.

2 место занял Алексей Олейник (весовая категория до 90 кг). По итогам соревнований он получил путевку на Первенство мира.

2 место у Вероники Борисовой (весовая категория до 60 кг).

3 место занял Илья Копоть (весовая категория до 70 кг). Он выполнил норматив Мастера спорта России!