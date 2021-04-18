Во Владимирской области начались противопожарные рейды

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, с введением в регионе особого противопожарного режима, фактически запрещающего любое разведение открытого огня, сотрудники ведомства начали выезжать в муниципалитеты, чтобы на месте контролировать исполнение запретов.

Одной из первых точек такого рейда стал Киржачский район, где соблюдение правил пожарной безопасности проверили на территориях садовых товариществ «Руслан-1», «Руслан-2» и «Руслан-3». Также на местах проверяли состояние уборки территории, пожарные водоемы и водозаборы, а дачникам разъяснили, что разжигание костров запрещено. В ходе проверки, кстати, использовался и квадрокоптер.

В Киржачском районе протоколов не составили, зато по дороге заметили жителя Покрова, который развел костер, в котором жег сухие листья и ветки. На мужчину составили административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности, теперь ему грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Подобные рейды будут постоянно проводиться на территории региона, пока действует особый противопожарный режим.