Владимирское «Торпедо» уступило на выезде ФК «Луки-Энергия»

Игра в рамках 20 тура Первенства России по футболу состоялась 17 апреля в городе Великие Луки. Как резюмировал после игры сам ФК «Торпедо», ввиду того что команда «Луки-Энергия» осела внизу турнирной таблицы, это давало владимирцам шанс отыграться за три поражения подряд на играх первенства.

Однако и на этот раз удача нашим футболистам не улыбнулась: игра завершилась со счетом 1:2 в пользу хозяев. Таким образом, в турнирной таблице владимирское «Торпедо» опустилось на восьмую строчку.

Следующая игра состоится в Москве 25 апреля — там «черно-белые» встретятся со столичной «Казанкой».