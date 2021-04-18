Под Муромом из-за скачка напряжения сгорели два жилых дома

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.18 на пульт диспетчеров Муромского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании двух частных домов в деревне Ковардицы. По словам звонивших, горели дома №9 и №31 по улице Дзержинского, которая является главной улицей населенного пункта.

Из-за позднего обнаружения первые расчеты пожарных прибыли, когда у дома №31 горела по всей площади крыша, а у дома №9 — чердак. При этом ситуация осложнялась тем, что дома находятся в разных концах улицы.

- Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на общей площади 210 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

К счастью, никто из людей не пострадал. Кроме огнеборцев МЧС, к тушению привлекалась пожарная команда местной войсковой части — три человека и одна машина.

В качестве предварительной версии случившегося дознаватели называют перепад напряжения в электросети.