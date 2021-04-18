Во Владимирской области участились ДТП с участием мотоциклов

Только за прошедшую неделю с приходом тепла по региону было зарегистрировано три аварии с мотоциклистами, а по данным 2020 года во Владимирской области случилось 193 ДТП с участием «железных коней».

Наиболее показательной стала авария, случившаяся 12 апреля в Киржачском районе на автодороге А-108. Напомним — там водитель мотоцикла «Иж-Планета-5» 1989 года рождения угодил под большегруз «Скания», ехавший в попутном направлении. К счастью, мотоциклист пострадал не сильно — врачи диагностировали у него лишь рану ноги и ушибы.

Однако оказалось, что мужчина не имел ни документов на свой «Иж», ни водительского удостоверения, а вдобавок отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

В связи с этим в областном Управлении ГИБДД призывают мотоциклистов быть внимательнее и осторожнее, это же касается и велосипедистов, в особенности детей. Также Госавтоинспекция с началом мотосезона будет систематически проводить рейды по проверки именно водителей мотоциклов.