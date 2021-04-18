Во Владимире на общегородской субботник вышли 20 тысяч человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Несмотря на то, что сперва из-за пандемии рядовых владимирцев привлекать к субботнику не планировалось,в конце концов было принято решение, что весной-2021 он все же пройдет в привычном виде.

Во Владимире общегородской субботник состоялся 17 апреля и собрал, по подсчетам горадминистрации, более 20 тысяч человек.

По предварительным данным, горожанам и коммунальным службам совместными усилиями удалось вывезти только к обеду субботы порядка 250 тонн различного мусора, а также упавших веток деревьев. Всего же планируется в течение выходных вывезти из города до 500 тонн хлама.

В целом по городу участие в субботнике приняли 700 коллективов различных организаций.