На пожаре под Суздалем сгорели четыре дома и пострадал подросток

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.38 диспетчерам пожарной охраны поступил тревожный сигнал. Звонившие рассказали, что на улице Красная села Суворотское загорелся частный дом.

Однако из-за ветра пламя быстро «побежало» по улице, в результате чего огонь охватил еще один жилой дом и две дачи — в итоге четыре строения сгорели дотла, общая выгоревшая площадь составила 308 квадратных метров.

- К сожалению, на пожаре пострадал подросток 2003 года рождения. Он получил

ожоги и был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Точная причина пожара сейчас устанавливается, однако на данный момент дознавателям известно, что один из жителей сжигал мусор в бочке, из которой искры попали на солому, а от нее по сухой траве перешел на дома. Таким образом, основная версия ЧП — несоблюдение техники безопасности при сжигании мусора.