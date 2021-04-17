Мэрия Владимира заявляет, что транспортного коллапса в областном центре не будет

Мэрия Владимира всячески пытается успокоить обстановку вокруг системы общественного транспорта в городе. Напомним, что в пятницу появилась информация, что компания АДМ собирается 19 апреля не выпускать автобусы на маршрут.

И вот на официальном сайте мэрии Владимира появилась новость, что "транспортного коллапса" в областном центре не будет.

"Администрация города Владимира информирует жителей, что городские автобусные и троллейбусные маршруты работают и будут работать в обычном режиме, без ухудшения качества обслуживания пассажиров", заявлено в пресс-релизе.

Но на всякий случай в той же новости чиновники из мэрии попросили сообщать о случаях нарушения графиков и качества обслуживания пассажиров по телефонам:

- 53-31-35, 53-24-42 (управление транспорта и связи администрации города Владимира) (в рабочие часы);

- 05 или 53-11-48 (Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Владимира) (круглосуточно, без выходных).