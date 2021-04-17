Во Владимирской области за сутки пожарные 44 раза выезжали на палы травы

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В 33 регионе продолжаются палы травы. Только за 16 апреля было зафиксировано 44 пожара сухой травянистой растительности., из них — 24 в населённых пунктах. Площадь пожаров составила почти 160 гектаров.

Всего же с начала года в регионе произошло уже 180 пожаров сухой травы на общей площади почти 600 гектаров. Напомним, в том числе из-за постоянных поджогов травы в регионе введен особый противопожарный режим.

А вот, что касается половодья, то во Владимирской области он постепенно сходит на нет. Подтоплений жилых домов не зарегистрировано. В настоящее время на контроле у МЧС подтопление одного моста (Александровский район, Рождествено), перелив двух участков дорог (у Мостищево Александровского района и СНТ «Волгарь-1» Петушинского района), подтопление 85 приусадебных участков (Собинка, мкр. М. Сокольники, ул. Береговая, 4 участка; Суздальский район, СНТ «Старица» 17 участков; Суздальский район, СНТ «Нерль», 12 участков; Владимир, СНТ «Связист», 4 участка; Петушинский район, СНТ «Вольгарь», 26 участков; Судогда: 22 участка).