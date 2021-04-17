Во Владимире в субботнике приняли участие более 20 тысяч человек

Фото предоставлено администрацией города Владимира.

17 апреля во Владимире проходит первый общегородской субботник. И по данным мэрии, на весеннюю уборку города в субботу вышли более 20 тысяч владимирцев, в том числе коллективы учреждений и организаций города, учащиеся школ и студенты колледжей, активисты общественных объединений, сотрудники городской и районных администраций, депутаты горсовета.

При этом еще в пятницу, 16 апреля коллективы ряда предприятий и организаций города Владимира убирали закрепленные территории в формате "санитарной пятницы", в благоустроительных работах приняли участие около 10,5 тысяч человек и 377 единиц техники.

Сегодня участие в субботнике принимают сотрудники почти 300 предприятий и организаций города. Также сегодня субботник проходит в парках, скверах и других общественных местах города Владимира, на муниципальных газонах, вдоль участка трассы М-7 в черте города, на территориях образовательных, спортивных и других муниципальных учреждений, во дворах многоквартирных домов. Второй весенний субботник пройдет во Владимире 24 апреля.