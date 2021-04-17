Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин опроверг слухи об отставке

16 апреля вице-губернатор Владимирской области Роман Годунин на своей пресс-конференции опроверг слухи о своей возможной отставке.

- Никуда уходить я не собираюсь. Работа мне нравится, да и обязательств у меня еще много, - сказал он. - Я уже говорил, что мне надо следить за обманутыми дольщиками из "Вишни-парка", а там раньше ноября ситуация не разрешится. Так что дел у меня хватает. Что касается слухов, то я считаю это бесплатной рекламой. Значит, все делаю правильно, раз от меня так хотят избавиться.

Напомним, слухи об отставке Романа Годунина появились в анонимных телеграм-каналах в начале апреля. Слухи утверждали, что вице-губернатор может уйти из "белого дома" из-за ситуации с генеральным директором "Владимиртеплогаза", на которого завели уголовное дело.