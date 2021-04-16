Проект, разрешающий строить высотки в охранной зоне Владимира, направят в Минкульт в начале мая

В областной администрации сообщили, что до 7 мая проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия в центральной части Владимира планируется направить на рассмотрение Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ. На изменение границы охранных зон пошли из-за спорного дома в Коммунаре, который застройщик построил с двумя лишними этажами. Из-за этого хозяева квартир с 2018 года не могут въехать в свои дома. Напомним, микрорайон относится к охраняемой зоне «Исторический центр города Владимира», где нельзя строить дома выше 21 метра (с локальными повышениями до 24 метров), а высота дома № 19 на улице Центральная – 32 метра.

Как уверяют чиновники, по новому проекту в центре Владимира регламенты по высотности остаются без изменений, а на некоторых участках их даже ужесточат. Зато строить высотки можно будет на границах бывших зон охраны: в микрорайоне Коммунар, на перекрестке улиц Мира и Горького, на участке по улице Никитская (выезд на Лыбедскую магистраль в сторону Октябрьского проспекта), на стадионе «Торпедо». Сейчас идет оформление документов, которые направят в Минкульт на согласование.

- Я держу этот вопрос на личном контроле. Практически еженедельно провожу рабочие совещания со всеми участниками процесса, на них обязательно присутствуют представители дольщиков. Задача − максимально ускорить процесс согласований, чтобы представить уже в начале мая документы в Минкульт, − отметил вице-губернатор Роман Годунин.