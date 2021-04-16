Во Владимирскую область привезли лекарств для льготников на 600 с лишним миллионов рублей

По данным на 16 апреля в область поступило препаратов, предназначенных для региональных льготников в этом году, на сумму 642 миллионов рублей – это 66,3 от всего положенного объема. Неделю назад их количество было заметно меньше - 58 процентов. Всего на эти цели до конца года выделено 968 миллионов рублей, предназначенных для региональных льготников в 2021 году. По данным Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области, сейчас в процессе торгов находится 27 лотов лекарственных препаратов для региональных льготников.