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Общество16 апреля 2021 17:43

Во Владимирскую область привезли лекарств для льготников на 600 с лишним миллионов рублей

Это примерно 66 процентов от положенных регионов препаратов
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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По данным на 16 апреля в область поступило препаратов, предназначенных для региональных льготников в этом году, на сумму 642 миллионов рублей – это 66,3 от всего положенного объема. Неделю назад их количество было заметно меньше - 58 процентов. Всего на эти цели до конца года выделено 968 миллионов рублей, предназначенных для региональных льготников в 2021 году. По данным Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области, сейчас в процессе торгов находится 27 лотов лекарственных препаратов для региональных льготников.