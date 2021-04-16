Николай Костылёв оставил пост директора владимирского департамента молодёжной политики

Своеобразный антирекорд установлен администрацией Владимирской области. Свой пост 16 апреля покинул Николай Костылев, теперь уже бывший директор областного департамента молодёжной политики и общественных проектов. Он пробыл на этом посту около двух месяцев.

Официально служебный контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин. За работу с молодёжью до назначения нового директора департамента будет отвечать Светлана Жирова, исполнявшая обязанности председателя профильного комитета областной администрации.

Напомним, что само назначение Николая Костылева сопровождалось чередой скандалов. Общественность Владимирской области хотело на этом посту видеть Романа Александрова, однако в "белом доме" ему отказали, рассказав журналистам о том, что у того были проблемы с финансами, взятыми у областной администрации.