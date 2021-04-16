Жительница Александровского района пырнула ножом знакомого и, вымыв руки, легла спать

Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «убийство» в отношении тридцатилетней жительницы города Карабаново. По версии следствия, вечером 7 апреля женщина вместе со своим знакомым выпивала, но входе застолья гость оскорбил ее. Разозлившись на собутыльника, она взяла со стола нож и нанесла ему один удар в шею. После этого раненый выбежал из комнаты, а дама, вымыв руки и нож, легла спать. Тело мужчины в подъезде дома обнаружил сосед и вызвал полицию. Женщина, сейчас заключенная под стражу, вину признала и раскаялась. Расследование уголовного дела продолжается.