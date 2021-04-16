В Гусь-Хрустальном юноша обвиняется в избиении своего свертсника

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 17-летнего парня обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 7 апреля между ним и 16-летним парнем случился конфликт на почве личной неприязни. Все это происходило у торгового центра посреди Гусь-Хрустального, причем при свидетелях.

Старший повалил младшего на асфальт и начал наносить удары по голове и телу, в результате чего причинил ему серьезные травмы.

- Не смотря на изъятую следователем СК России запись камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей противоправные действия, и показания очевидцев преступления, обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

Как отметили в Следкоме, оба парня имеют положительные характеристики и раньше никогда не попадали в поле зрения полиции и других силовых структур.

Расследование уголовного дела продолжается.